Ils viennent au mariage et mettent le feu à leurs têtes pour s’amuser - vidéo

Des invités à une cérémonie de mariage ont organisé un jeu d’alcool qui consistait à s’enduire les cheveux de sambuca avant de boire des shots. La vidéo filmée par un témoin a été publiée par le Sun.

La séquence montre des hommes en chemise, cravate et veston rassemblés autour d'une table ronde. Le premier invité boit un shot, les cheveux en feu, avant d’allumer ceux de son voisin et d’éteindre les siens avec un verre d'eau. Chaque participant fait de même et passe le «relais» à son voisin, et ainsi de suite.

«Les jeux d'alcool peuvent nuire gravement à votre corps. L'alcool ralentit votre réaction et atténue votre vue et votre audition, vous mettant ainsi en danger», a indiqué Elaine Hindal, directrice exécutive de Drinkaware, organisme caritatif indépendant qui promeut une consommation raisonnable.