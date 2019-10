Une Indienne survit à une heure de lutte avec un crocodile

En Inde, une femme a miraculeusement survécu à l’attaque d’un crocodile marin qui la guettait depuis une rivière, rapporte un journal local.

L’incident a eu lieu dans le district de Kendrapara, dans l’État d’Odisha. Sajani Mallick, travailleuse journalière, s’est rendue à la rivière Baitarani pour laver la vaisselle après un repas pris avec ses amis.

«J'ignorais la présence d'un crocodile dans l'eau. Pendant que je nettoyais mes ustensiles, le reptile géant m'a attaquée avec sa queue et j'ai été projetée contre un arbre. J'ai lutté pendant une heure pour ma vie en m’agrippant à l'arbre et j'ai crié au secours. Après avoir entendu mon cri, un collègue s'est précipité sur le site et a repoussé le crocodile avec un bâton », a raconté la victime.

Elle a été transportée immédiatement à l’hôpital où les médecins ont pansé sa jambe gauche blessée. Elle est désormais hors de danger.

Morsure fatale

Le crocodile marin est considéré comme la plus grande espèce de crocodiles et le plus grand reptile du monde. Sa morsure est la plus puissante du règne animal, supérieure à celle d’un compacteur de voitures.

Mi-juillet, le New Indian Express a fait état d’un incident mortel qui a eu lieu au bord de la rivière Brahmani, dans le même État indien. Alors, un homme de 45 ans se baignait dans la rivière et a été happé par un de ces prédateurs. Les villageois ont essayé de le sauver mais en vain.