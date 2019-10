Un homme sauve un phoque qui le remercie comme il le peut – vidéo

Une vidéo époustouflante a été prise avec une caméra GoPro par un homme à Walvis Bay, en Namibie. La séquence montre l’intéressé sauver un phoque qui avait, bloqué autour du cou, un joint d’étanchéité en caoutchouc, écrit le Daily Mail.

Comme le montre la vidéo, l’homme s’accroupit sur l’animal et pose ses mains de part et d’autre du corps de l’animal pour l’immobiliser et lui enlever l’anneau d’étanchéité en caoutchouc qu’il a autour du cou. Mais celui-ci ne semble pas apprécier l’opération de sauvetage et, une fois libéré du joint d’étanchéité, mort l’homme à l’intérieur de la cuisse.

«Ça aurait pu être pire»

«Il a été aussi rapide qu’une vipère et j’ai été mordu sur une zone potentiellement très sensible. Pour lui retirer l’anneau d’étanchéité, j’ai dû poser mes deux mains de part et d’autre de son corps pendant un instant. C’est à ce moment qu’il s’est retourné et m’a légèrement mordu juste à l’intérieur du pelvis», a raconté l’homme, cité par le Daily Mail.

«Ça aurait pu être pire», a-t-il ajouté.

L’auteur de la vidéo a indiqué être tout de suite allé se faire faire un vaccin contre le tétanos et a reçu un certificat de bonne santé.