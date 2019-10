Un crocodile jaillit hors de l'eau et avale un chien entier sous les yeux de son maître – vidéo

Un crocodile d'eau salée a bondi hors de l'eau pour avaler un chien entier le 19 octobre dans le Queensland, en Australie. La vidéo de cette scène tragique a été publiée par le Aurukun Indigenous Knowledge Centre.

Dans la séquence, trois chiens sont en train de jouer dans la Watson River. Quelques instants plus tard, un crocodile saute hors de l'eau et engloutit l’un des canidés devant son maître impuissant. Les deux autres chiens s’enfuient et aboient tandis que leur maître leur crie de sortir de l'eau, craignant pour leurs vies. Il s’exclame, au bord des larmes, «oh non, Benny».

Le Aurukun Indigenous Knowledge Centre a partagé cette vidéo déchirante sur les réseaux sociaux. Noel Waterman, coordinateur du centre, a déclaré au Cairns Post que cette vidéo devait être un avertissement pour les propriétaires d’animaux domestiques qui laissent leurs chiens jouer dans les rivières à marée haute . Il a expliqué que «les crocodiles semblent être mieux camouflés pendant durant cette période».

Les crocodiles d’eau salée sont les plus grands reptiles vivants du monde. Le mâle atteint en moyenne cinq mètres de long et pèse environ 500 kilogrammes. Ils sont capables de passer des jours voire des semaines à se déplacer en mer et le long des rivières, éventuellement à la recherche de proies. Ils se nourrissent généralement de poissons, de mammifères et d'oiseaux mais ils sont capables de tuer même des requins et des humains.