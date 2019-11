Un cobra avale presque entièrement un grand python - vidéo

Un immense cobra a gobé un python presqu’en entier. Ils ont été retrouvés sur l’île de Mindanao, aux Philippines, rapporte le site Newsflare. Une vidéo a été publiée sur YouTube.

Des insulaires ont découvert dans un champ de riz un serpent qui en avait englouti un autre. Seule la queue de l’un dépassait encore de la gueule de l’autre. La longueur du reptile était d'environ 3,6 mètres.

Le cobra a été battu à mort. Puis il a été éventré. C’est là que les habitants sont tombés sur un python réticulé de 2,4 à 3,3 mètres de long, selon diverses estimations.

«Ces endroits sont bourrés de serpents. Mais c’est la première fois qu’on voit un cobra manger un python», confie un habitant. «Il arrive que des personnes meurent ici de morsures de cobra. C’est pourquoi mon voisin l'a tué dès qu'il l'a vu.»

Cobra des Philippines, ou pas?

Des témoins affirment que le serpent tué est un cobra des Philippines. Cependant, sa longueur ne dépasse pas les 1,6 mètre. Le cobra royal est quant à lui répandu aux Philippines. Sa longueur peut atteindre 5,7 mètres. Contrairement au cobra des Philippines, qui se nourrit principalement de petits mammifères et de grenouilles, le cobra royal mange des serpents et des lézards.

Le python réticulé se trouve en Asie du Sud et Sud-Est. Il est considéré comme le plus grand serpents au monde. Ils peuvent mesurer jusqu’à 10 mètres. Il se nourrit de singes, de petits ongulés, de rongeurs, d’oiseaux et d’autres reptiles. Il attaque souvent les animaux domestiques, y compris les chiens, les chèvres et les cochons.