Une invasion de criquets assombrit le ciel de Bahreïn – vidéos

Après s’être abattus sur l’Arabie saoudites, des essaims des criquets pèlerins ont empli le ciel de Bahreïn, interrompant presque la circulation sur l’une des autoroutes majeures du royaume.

​Des vidéos de dashcams (caméras embarquées) montrent les insectes atterrissant sur les pare-brise des voitures, réduisant la visibilité à quelques mètres.

الجراد وصل الخبر 😭 pic.twitter.com/NJ818O45TW — Maha Bluth 🇸🇦 (@mimi__al) February 20, 2020

​Beaucoup d’autres vidéos prises dans les différentes localités du royaume ont également été partagées sur les réseaux sociaux.

​Le site News of Bahrein explique que les insectes ont volé depuis d'Arabie saoudite et se sont très rapidement propagés à travers tout le pays grâce au vent fort qui balaie le golfe Persique ces jours-ci. Plus tôt, une invasion de ces insectes avait été observée au Yémen et à Oman.