Des chercheurs établissent un lien entre le comportement du conducteur et le coût de sa voiture

Le coût de la voiture, la couleur de peau et le sexe du piéton influent sur la décision d’un conducteur de s’arrêter ou non pour céder le passage à ceux qui souhaitent traverser. Telles sont les conclusions tirées par des chercheurs américains dans leur récente étude parue dans la revue Journal of Transport & Health.

Les conducteurs de voitures onéreuses sont plus susceptibles d'enfreindre les règles de la circulation, indiquent des chercheurs de l'Université du Nevada à Las Vegas dans une étude publiée dans la revue Journal of Transport & Health.

Dans le cadre de cette étude, quatre personnes (un homme et une femme de peau blanche ainsi qu’un homme et une femme noirs) ont traversé au moins 30 fois une rue de Las Vegas avec un passage piéton non réglementé. Tous les passages ont été filmés entre 10h et 12h samedi et dimanche en juin 2016.

Selon les résultats, environ 28% des 461 conducteurs qui ont participé à l'expérience se sont arrêtés pour laisser passer les piétons. Ainsi, les chercheurs ont conclu que les conducteurs laissent passer plus souvent les femmes et les Blancs (environ 31% des cas) alors qu’ils cèdent le passage moins souvent aux hommes et aux Noirs (près de 24% et de 25% des cas).

Une autre constatation

En outre, les chercheurs ont trouvé une corrélation directe entre le coût de la voiture et la probabilité qu’un conducteur laisse passer les piétons. Il s'est avéré que chaque millier de dollars de coût de la voiture fait diminuer cette probabilité de 3%.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, en 2017, environ 200.000 piétons ont été blessés suite à un accident de voiture et 5.977 sont morts. Le nombre de décès parmi les piétons n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie.