En plein confinement, il promène sa poule en laisse et se fait verbaliser par les gendarmes - vidéo

Outre la France où plus de 225.000 procès-verbaux ont été dressés depuis le 17 mars, date du début du confinement, les restrictions de circulation semblent également avoir été prises à la légère en Espagne. Notamment par cet homme qui a eu l’idée de promener une poule tenue en laisse.

La garde espagnole de Lanzarote a interpellé dans les Canaries un individu ayant eu l’idée de promener une poule en laisse malgré l'état d'urgence déclaré le 14 mars, rapporte Europa Press.

Guardias civiles de #Lanzarote denuncian a una persona por incumplir las medidas de limitación de circulación impuestas en por el estado de alarma paseando una gallina#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/kZ7vGuTKE5 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 25, 2020

​Sur la vidéo publiée le 25 mars par la Guardia Civil sur Twitter, on voit un homme marcher dans la rue avec une poule attachée à une laisse. La police a reussi a recherché activement l’auteur de l’infraction.

Selon le média, il s’agit d’un homme de 51 ans. Il risque une amende allant de 601 à 30.000 euros, selon La Vanguardia.

L'Espagne est l’un des pays les plus touchés au monde en matière de décès avec plus de 4.000 morts dont 87% chez les plus de 70 ans. Les cas de Covid-19 se sont élevés le 27 mars à 56.188: leur nombre a été multiplié par deux en quatre jours malgré un confinement général.