Un mystérieux animal marin «avec des dents sur la queue» retrouvé échoué sur une plage - vidéo

Une découverte étrange a été faite par des promeneurs sur la plage de Brighton, près du port de Shoreham, au Royaume-Uni, relate le Daily Star.

Selon le média, un couple de Britanniques était en train de se promener tranquillement lorsqu’il est tombé par hasard sur la carcasse d'un animal rare.

L’étrange aspect de cette trouvaille

Sur la séquence, prise et partagée par des témoins, la chose avait «une tête rose et grise, des yeux noirs, des excroissances blanches sur le corps et une longue queue épineuse avec des renflements ressemblant à des dents».

«Nous n'avions aucune idée de ce que c'était, alors nous avons fait une vidéo pour la montrer à nos amis et demander à quelqu'un de l'identifier», a déclaré la femme au média.

Peu après, l’une de ses connaissances l’a renseignée en affirmant que l’animal en question était peut-être une raie bouclée.

Cette espèce est le plus souvent rencontrée autour des îles britanniques, d’après l’organisation The Wildlife Trusts.