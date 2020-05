Un poussin brise sa coquille sur l’étalage d’une épicerie - vidéo

Ce matin-là, la propriétaire d’une épicerie en Thaïlande a fait une découverte inédite. Lorsqu’elle a ouvert son magasin, elle s’est aperçu qu’un des œufs de poule bougeait dans une boîte: il était déjà éclos, raconte Viral Press en diffusant les images de ce moment.

La séquence montre un poussin nouveau-né, toujours dans sa coquille d’œuf cassée. Ensuite, la patronne a mis le petit oiseau dans une autre boîte pour le sauver.

La chance de ne pas être mangé

Le balut est une spécialité culinaire originaire d'Asie et plus particulièrement des Philippines, de Chine, du Cambodge et du Viêt Nam. Il s'agit d'un œuf de cane, de poule, voire de caille, dans lequel le fœtus est déjà formé, et cuit à la vapeur. L'œuf se mange donc avec un embryon presque développé à l'intérieur.