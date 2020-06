Elle promène son chien et tombe sur une créature toute rose et sans poils qui la laisse perplexe - photo

Glabre et mystérieux, un animal a rendu perplexe une promeneuse sortie avec son chien à côté d'un terrain de football à Calderdale, au Royaume-Uni.

Son chien est devenu fou furieux en découvrant la créature qui passait nonchalamment à côté, rapporte Yorkshire Live.

La petite bête d'aspect étrange est soupçonnée d'être un furet domestique échappé.

La promeneuse a déclaré que l'animal «semblait trop amical pour être sauvage» et n'avait pas du tout peur d'elle. Selon elle, il a ainsi passé une dizaine de minutes sous sa voiture et «s'est assis là comme s'il voulait rentrer à la maison avec elle.»

«J'étais dans ma voiture, mais je me suis garée là pour emmener mon chien se promener lorsqu'il est sorti de nulle part et a essayé de monter dans ma voiture», a-t-elle déclaré au quotidien local.

Mysterious, bald and friendly creature caught on video by dog walkerhttps://t.co/ykmF9tUpqs pic.twitter.com/Itsks6NpWp — Daily Star (@dailystar) June 3, 2020

Un furet atteint d’alopécie

La perte de poils (alopécie) chez les furets est assez courante et est le plus souvent causée par une maladie des glandes surrénales. Cet état non mortel entraîne une surproduction d’hormones sexuelles par les glandes surrénales, générant une alopécie qui commence par la queue et remonte sur le corps.

Selon le quotidien, l’animal a été capturé et est actuellement proposé à l’adoption.