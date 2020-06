Un grand requin blanc essaie de subtiliser les prises de pêcheurs accrochées à leur bateau – vidéo

Des pêcheurs qui naviguaient au large d'Ocean City, dans le Maryland, ont filmé un grand requin blanc en train de rôder autour de leur bateau pendant plusieurs minutes. La vidéo a été partagée le 8 juin sur YouTube.

Au début, seule une ombre dans l'eau apparaît par intermittence avant de se rapprocher lentement de la surface jusqu’à ce que les pêcheurs constatent de quel type de poisson il s’agit.

Vive émotion

Les hommes à bord sont impressionnés par la taille du prédateur. Ils n’en croient pas leurs yeux. Leurs interjections traduisent leur admiration alors qu’ils observent le grand requin blanc nager tranquillement autour du bateau.

, s'exclame la personne qui filme.

Le requin s’approche toujours plus près de la surface et finit par sortir lentement de l'eau, montrer ses dents et essayer de saisir avec sa gueule plusieurs poissons accrochés à une corde attachée au bateau.

«Ne mords pas le bateau! Ne mords pas le bateau!», crie l’un des pêcheurs au requin.