Une baleine à bosse saute sur un bateau et envoie des hommes par-dessus bord – photo

Une baleine à bosse a surgi de l’eau et atterri sur un bateau le 8 juin à quelques dizaines de mètres des côtes du New Jersey, aux États-Unis, entraînant deux personnes par-dessus bord. La photo du bateau sur la plage a été publiée sur la page Facebook de la communauté locale.

Des témoins qui ont assisté à la scène racontent que la baleine est apparue au large de Seaside Park avant d’entrer en collision avec le bateau, envoyant deux hommes dans l'eau.

Personne n’a été blessé

Les occupants, qui n’ont pas été blessés, ont pu remonter sur leur embarcation pour finalement s’échouer sur la plage, poursuivent les témoins.

Des baigneurs ont aidé les deux hommes à sécuriser le bateau et à récupérer les objets tombés à l'eau, selon la police citée par UPI.

La baleine ne semblait pas non plus blessée et a continué à nager près de la côte pendant un certain temps après l'incident.