Six jeunes hospitalisés après avoir mangé ces gâteaux très particuliers et illégaux

Le fait de manger des «space cakes», gâteaux contenant de la marijuana, a mal tourné pour six jeunes touristes en Vendée. Après avoir confectionné ces «gourmandises», ils se sont retrouvés à l’hôpital.

Le 1er juillet, la police de Vendée a fait part sur Facebook de la «drôle de mésaventure» qu’ont traversée six touristes lors d’une soirée dans une location saisonnière des Sables-d’Olonne.

Les jeunes, âgés de 22 à 25 ans, ont décidé de confectionner des «space cakes», des gâteaux illégaux contenant généralement de la marijuana.

Sauf que ceux-ci leur ont provoqué de fortes douleurs abdominales et des nausées. L’un d’entre eux a eu «le bon réflexe» d’appeler les secours.

Une fois que la police et les pompiers sont arrivés, les touristes n’ont pas hésité à leur confier la cause de leur malaise. Tous les six ont été transportés au centre hospitalier des Sables-d’Olonne.

La publication sur Facebook ajoute qu’il n’est «pas certain que leur comportement soit du goût des enquêteurs locaux».