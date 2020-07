Ce chien réveille ses maîtres et leur sauve la vie

Ce n’est pas passé loin. Le week-end du Jour de l’Indépendance à Harrisburg, en Pennsylvanie, a été assombri par un incendie causé par des feux d’artifice, relate KELO-TV. Il s’est d’abord déclaré dans une maison, probablement à partir de pétards mouillés, puis s’est propagé jusqu’au revêtement extérieur de la maison voisine où toute la famille dormait déjà, est-il indiqué. Heureusement, le chien effrayé par le bruit a réveillé ses maîtres, les prévenant ainsi du danger imminent.

«C’est notre petit super-héros! Nous ne pourrions pas être plus fiers d'elle, c'est notre petit chien de sauvetage», a confié sa propriétaire, citée par KELO-TV.

Un héros à quatre pattes

Elle a raconté que quand elle a entendu des coups résonner, elle a pensé que, bien qu’il soit tard, les gens tiraient probablement toujours des feux d'artifice. Pourtant, comme son chien ne cessait d’attirer son attention, elle est venue voir ce qui effrayait tant l’animal.

«Et alors j'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai vu que leur maison était en feu, alors nous avons appelé le 911 [numéro des secours, ndlr]», a-t-elle détaillé à la chaîne de télévision. La famille a alors quitté la maison et a dû passer la nuit dans un autre endroit. Finalement, personne n’a été blessé lors des faits et ce, grâce à ce héros à quatre pattes.