Cet ours américain parcourt plus de 600 km pour trouver l’amour de sa vie - vidéo

À la recherche de l’amour de sa vie, aux États-Unis, un ours a parcouru 600 kilomètres, raconte USA Today. En pleine période de reproduction, l’animal a commencé son périple de l’État du Wisconsin et a marché jusqu’à l’Illinois. Son périple est suivi par de nombreuses personnes à travers le pays.

En quête d’amour, cet ours est prêt à tout. Baptisé Bruno et originaire de l'Illinois, le mammifère est devenu une star des réseaux sociaux américains. Plus de 150.000 abonnés suivent le périple de cet ours, qui a quitté son habitat début juin à la recherche d’une femelle, via la page Facebook privée intitulée «Garder Bruno en sécurité» qui contient des informations sur sa localisation. L’histoire de cet animal à la recherche de l’amour fou est suivie par plusieurs médias américains.

Bruno a déjà parcouru plus de 600 kilomètres, selon USA Today.

Danger pour l’animal et le public

Son périple attire du monde. Ainsi, récemment, de nombreuses personnes sont venues observer l’ours de passage dans le nord-ouest du comté de Henderson, dans l'Illinois, se mettant non seulement en danger, mais aussi l’animal, relate le média.

Dans la foulée, toujours pour des raisons de sécurité, l’animal a été tranquillisé et éloigné du métro, selon le Twitter du département de police de la ville américaine d’Elsberry, dans le Missouri. L’animal a ensuite été pris en charge dans un zoo où il a pu se ressourcer avant d’être relâché dans un parc naturel, informe USA Today qui se réfère au Département de préservation du Missouri.

Pour le moment, il n’existe aucune d’information sur les résultats de sa quête.