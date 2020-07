Un guépard échappe de justesse aux griffes d’un léopard – vidéo

Des touristes du parc national Kruger, en Afrique du Sud, ont filmé le moment où un guépard allait directement vers un léopard à l’affût. La vidéo, partagée sur la page YouTube du parc, démontre cependant la chance qu’à le guépard d’être l'animal le plus rapide du monde, et donc d’échapper le plus souvent au danger.



Les témoins de la scène s’apprêtaient à quitter le parc lorsqu’ils ont vu un grand léopard mâle qui marquait son territoire.

Il marchait vers l'est le long de la route, disparaissant parfois dans la brousse avant de réapparaître. Les touristes l’ont accompagné sur plus de deux kilomètres.

Son principal atout

Ils ont soudainement remarqué que le prédateur regardait dans une direction avec une grande attention. Puis ils ont commencé à entendre le bruit du guépard que le léopard se préparait à attaquer.

Quand il s’est trouvé à quelques mètres, le léopard a bondi de sa cachette mais sa «proie» a eu le temps de se sauver à toute vitesse. Aucun des deux animaux n’a été blessé.

«Voir et filmer ces deux formidables prédateurs sur le même plan a été le moment le plus particulier de mon existence», avoue l’auteur de la vidéo.