Un requin de 100 kilos pêché en Russie - vidéo

Des habitants de l’île de Sakhaline (Extrême-Orient russe) ont pêché un requin dans un fleuve à proximité de la ville de Krasnogorsk. Une vidéo qui montre la bête gisant sur le flanc a été mise en ligne:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рыбалка острова Sakhalin (@fishing_island_sakhalin) 9 Июл 2020 в 5:34 PDT

Il s’agit d’un requin-taupe, une trouvaille pas vraiment rare dans la région. De toute évidence, l’animal était entré dans le fleuve en quête de harengs et de saumons à bosse dont il se nourrit.

Le requin-taupe fait partie des lamnidés, une des 35 familles de requins qui inclut notamment le grand requin blanc et le mégalodon, une espèce éteinte depuis longtemps et qui a vécu durant une période s’étendant entre 23 et 3,6 millions d'années avant notre ère.