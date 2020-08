L'union fait la force: un groupe de suricates met en déroute un cobra – vidéo

Une vidéo montrant une confrontation entre une bande de suricates et un cobra est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle témoigne de la défaite du reptile face au groupe de mammifères.

Un officier du Service forestier indien a partagé sur Twitter une vidéo, devenue virale, montrant un combat intense entre des suricates et un cobra. La séquence a sans doute été réalisée en Afrique du Sud, note le site India Today.

Meerkat gang vs cobra.

Amusing stand off.... pic.twitter.com/nTy6idt6Go — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 4, 2020

​Les suricates se sont approchés du cobra qui s’est mis sur la défensive. Le cobra a fait tout son possible pour mordre les suricates, lesquels l’entouraient petit à petit en essayant de l’attaquer.

La défaite

L’altercation a continué pendant un certain temps, mais le cobra semble avoir finalement reconnu sa défaite en s'éloignant du lieu des hostilités.La vidéo a été largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux.

Les suricates, petits carnivores vivant dans le sud-ouest de l'Afrique, sont principalement insectivores et se nourrissent de coléoptères et de lépidoptères, mais mangent également des amphibiens, des petits oiseaux et des reptiles. Ils vivent en grands groupes familiaux au sein d'une colonie.