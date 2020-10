Ce chat se lance à la rescousse d’un garçon attaqué par un chien – vidéo

Un enfant jette une pierre à un chien et, quelques instants plus tard, le voilà à terre renversé par l’animal. Or, tel un super-héros, un chat surgit et à la vitesse de l’éclair se lance à la rescousse du bambin. Saisie par une caméra de surveillance, cette séquence surprenante a eu lieu cet été au Brésil, précise le Daily Star.

The cat saved the child from the dog's attack👍😺😍 pic.twitter.com/izqIpo8DRU — MariePechova 2 (@MarieePechova) October 8, 2020

​Le chat courageux démontre toute l’étendue de sa bravoure en se jetant sur le chien alors que ce dernier cloue l’enfant au sol. À l’apparition du matou, le canidé abandonne l’enfant et se lance à la poursuite de sa nouvelle cible.

La vidéo s’est vite propagée sur la Toile, suscitant des réactions de la part des internautes. Les uns ont estimé que l’enfant avait provoqué l’animal, tandis que d’autres saluent le courage du chat.