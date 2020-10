Un camion fonce sur un garçon de 10 ans qui s’en sort sans la moindre égratignure - vidéo

En Inde, un garçon a survécu au passage d’un camion alors qu’il traversait. Les faits se sont déroulés dans la région de Kurukshetra (État indien d’Haryana), rapporte News18 Hindi. L’incident a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. La vidéo a été diffusé le 21 octobre.

Les images montrent un garçon avec un vélo, accompagné d’un ami en train de traverser la rue sur laquelle un camion est stationné. Estimant probablement que le véhicule ne démarrerait pas, ils poursuivent leur chemin et passent juste devant le camion. C’est alors que le conducteur, qui semble ne pas avoir vu les enfants, accélère et roule sur le garçon et son vélo.

Puis le véhicule s’arrête. Le conducteur sort en courant. Des témoins affluent.

Il se trouve que le garçon a réussi à esquiver les pneus du véhicule et s’en est sorti indemne.