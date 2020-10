Il montre à ses enfants comment faire des roulades et reste paralysé à vie

En jouant avec ses deux enfants pendant un barbecue familial, un Britannique a voulu leur montrer comment faire une roulade avant. Maladroit, il s'est cassé le cou et est désormais paralysé, relate le Sun.

Une soirée barbecue en famille a mal tourné pour un père de deux enfants, Wayne Duckworth, 38 ans, au Royaume-Uni, rapporte le journal The Sun.

Après avoir passé un certain temps dans la cour, tous sont rentrés à la maison. Les adultes se proposaient de prendre un verre et de jouer aux cartes et aux fléchettes.

«Nous parlions de la façon dont nous avions fait des roulades, étant le clown que je suis, j'en ai fait une dans le salon sur le tapis», a-t-il confié.

L'homme a tenté de se relever mais ses bras ne fonctionnaient pas correctement et il ne pouvait plus bouger.

Désormais «tout est un obstacle»

«J'ai réalisé tout de suite ce que j'avais fait.»

L'homme a été transporté à l'hôpital et a appris qu'il avait sectionné sa moelle épinière et qu'il serait paralysé de la poitrine à vie.

Il a passé trois semaines dans l'unité de soins intensifs et a ensuite été transféré dans un centre de traumatologie vertébrale pour commencer sa réadaptation.

«Tout est un obstacle, j'essaie juste de trouver des moyens et de m'adapter pour faire les choses différemment», a-t-il expliqué concernant sa nouvelle réalité.