Ils quittent l’avion en mouvement car l’un d’eux «était sur le point de perdre le contrôle»

Deux touristes, qui devaient prendre l'avion pour Atlanta, ont ouvert la sortie de secours et ont sauté avec leur chien alors que l’appareil était en mouvement, selon CNN. L’un d’eux a affirmé avoir senti qu’il devait quitter l’avion, car il «était sur le point de perdre le contrôle».

Deux passagers ont ouvert la sortie de secours d’un avion de la compagnie Delta Airlines alors qu'il se préparait à décoller de l'aéroport de LaGuardia à New York pour s’envoler vers Atlanta, le 21 décembre, rapporte CNN.

Selon le média, alors que l'avion roulait sur la piste, deux touristes de 31 ans et 23 ans, un homme et une femme, ont ouvert la porte, ont activé la passerelle gonflable et sont descendus avec leur chien.

En outre, CNN précise que l’un d’eux a senti qu’il devait partir ou qu’il perdait le contrôle, selon des déclarations faites lors d’une mise en accusation le 22 décembre.

Rien d’extraordinaire dans ce comportement

Après l'incident, l’appareil est resté sur la piste pendant environ une heure, mais le transporteur a réussi à placer certains passagers sur d'autres vols. La compagnie aérienne Delta a confirmé les faits et l'un des témoins a déclaré au média que jusqu’au décollage avorté les mis en cause s’étaient comportés très poliment et que rien ne lui avait paru inhabituel lors de leurs interactions.

Il a raconté qu’ils lui ont demandé d'échanger leurs sièges pour qu'il soit plus facile de transporter leur chien. Tous deux se sont installés dans la queue de l'avion. Plus tard, l’individu a remarqué qu’ils s’étaient encore déplacés mais cette fois en tête de cabine puis il a vu plusieurs passagers et membres d'équipage y courir.

Finalement le couple a été arrêté par la police. Ils ont été inculpés pour intrusion illégale dans le cockpit de l'avion, ainsi que pour avoir créé une situation qui menaçant la sécurité d'autres personnes. Dans le même temps, leur chien a été envoyé dans un refuge pour animaux à Brooklyn, d’après le média.

CNN relate que l'agent de bord a informé les autorités qu'il n'y avait aucun problème dans l'avion ayant pu conduire à une ouverture de la porte d'urgence, selon la procédure de mise en accusation.

L’homme interpellé doit revenir au tribunal le 9 février, et la femme devrait comparaître le 21 mars, a déclaré le Bureau du procureur du District du Queens, cité par le média.