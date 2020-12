Cette tradition leur rapporte un jackpot de 600.000 euros au loto

Leur longue tradition a permis à deux amis australiens de gagner le 26 décembre un jackpot d’un million de dollars australiens (plus de 623.000 euros) au loto. Ainsi, ils avaient utilisé les mêmes chiffres pendant de nombreuses années.

Des amis de Point Cook, dans la banlieue de Melbourne, ont décroché un gros lot d’un million de dollars australiens (plus de 623.000 euros) lors du tirage au sort du samedi 26 décembre, et ce grâce à une longue tradition qu’ils entretenaient, rapporte The Lott.

La gagnante a expliqué avoir acheté un ticket avec son ami, chose qu’ils font depuis des années.

«Nous utilisons les mêmes chiffres depuis tout ce temps. Il m’a donné quelques chiffres, puis j’ai eu quelques chiffres, et nous les avons simplement tirés d’un chapeau pour mettre nos numéros», a-t-elle déclaré à The Lott.

Elle envisage d'acquérir de nouveaux planchers et une voiture ainsi que d'aider sa famille avec l’argent gagné.