Une entreprise chinoise sanctionne ses employés se rendant aux toilettes plus d’une fois par jour

L’entreprise Anpu Electric Science and Technology, située à Dongguan, dans le sud de la Chine, a prescrit à ses employés de ne se rendre aux toilettes qu’une fois par jour, rapporte le South China Morning Post.

Selon ses informations, fin décembre, l’entreprise a sanctionné sept employés pour avoir utilisé les commodités à plusieurs reprises. Ces derniers ont ensuite expliqué sur les réseaux sociaux que leur direction avait estimé qu’ils avaient enfreint le règlement de la société.

Contacté par les médias locaux, un des managers d’Anpu Electric Science and Technology a assuré que les employés incriminés, «paresseux au travail», profitaient de leurs pauses aux toilettes pour fumer.

Or, la mairie de Dongguan a déclaré illégal le règlement introduit par la société et lui a demandé de rembourser les employés pénalisés, qui avaient écopé d’une amende de 20 yuans (environ 2,50 euros) pour les journées des 20 et 21 décembre.