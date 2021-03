Une tasse comestible en dessert: l’invention écologique et savoureuse d'étudiants tchèques - vidéo

Alors que le monde fait face à la pandémie avec la fermeture des cafés et restaurants dans de nombreux pays et donc une hausse des déchets plastiques, un couple d’étudiants tchèques a une solution écologique.

Soucieux de préserver la planète, Zuzane et Miroslav ont créé une tasse écologique comestible, rapporte Euronews.

«Nous avons eu l’idée d’une tasse comestible quand nous étions à la fac et que nous avons vu la quantité de papier et de plastique utilisée chaque jour quand les gens buvaient du café. Nous avons décidé de vivre de manière plus écologique et avons inventé la méthode "buvez et consommez”», explique Zuzana Zverova auprès du média.

Sain

Il leur a fallu plus d’un an pour trouver la recette idéale de la tasse comestible. C’est une subvention de l’Union européenne pour la science et la recherche qui a aidé les étudiants à développer leur propre technologie de production, précise Euronews.

Naturelle, peu calorique, la tasse est produite principalement avec de l’avoine et des fibres légèrement sucrées, raconte la jeune fille, faisant valoir qu’elle est «saine pour la santé».

L’invention peut par ailleurs supporter des températures supérieures à 85 degrés.

Cependant, les jeunes ne comptent pas s’arrêter là et entendent créer un verre à bière goût fromage-bacon.

D’autres projets «comestibles»

L’ampleur de l’impact de la pollution plastique sur l’environnement et les animaux est immense. Pour lutter contre ce fléau, les idées fleurissent un peu partout dans le monde, dont un bon nombre sont des projets «comestibles».

Trois étudiantes de l'école VetAgro Sup à Lempdes ont élaboré des pailles écologiques composées à 97% de fruits.

Deux amis liégeois ont lancé toute une gamme de couverts écologiques et 100% comestibles, nommée Ecopoon.

En Pologne, l’entreprise Biotrem fabrique des assiettes à manger, plutôt qu'à jeter. Elles sont déjà disponibles à l’achat dans plusieurs pays européens, y compris en France, ainsi qu'aux États-Unis.

En outre, des films alimentaires comestibles destinés à l’emballage des aliments ont été créés par un groupe de scientifiques russes et indiennes, rapporte une étude parue dans le Journal of Food Engineering.