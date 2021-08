Pour ce présentateur américain, Mein Kampf a été écrit… par Karl Max

Une bourde qui provoque un malaise. Lors d’une discussion en direct sur l’éducation aux États-Unis, le présentateur de Fox News Bill Hemmer a confondu Karl Marx et Adolf Hitler, en affirmant que l’auteur du Capital avait rédigé Mein Kampf, l’autobiographie du fondateur de l’Allemagne nazie.

«Je me souviens que j'avais 20 ans et que j'allais à Trèves, en Allemagne, et essayais de trouver la maison de Karl Marx parce que, vous savez, [en] 1848 il a écrit Mein Kampf. Je voulais savoir de quoi il s'agissait», a-t-il notamment déclaré lors de l’émission America's Newsroom.

Une erreur capable d’embarrasser quiconque a ne serait-ce que des bases en histoire.

L’héritage de Marx

En 1848, Karl Marx co-rédige en effet avec Friedrich Engels un livre représentant un résumé de la pensée marxiste qui aura son effet sur l’Histoire: le Manifeste du parti communiste, l’œuvre clé pour le développement du communisme partout dans le monde.

En 1867, c’est l’ouvrage majeur de Marx qui voit le jour, le Capital. Critique de l'économie politique. Livre en plusieurs volumes, le Capital est devenu une lecture incontournable en sciences économiques et politiques pour saisir la réflexion du philosophe allemand du 19e siècle.