Moscou réagit à la pression de l’Otan sur ses frontières

L'Otan teste ses armes près des frontières russes

Afin d'empêcher la violation de son espace aérien, la Russie a été contrainte d'augmenter le nombre de sorties de ses avions de chasse dans les zones frontalières, a fait savoir le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

« Les activités de renseignement des pays membres de l'Alliance atlantique à proximité des frontières russes se sont intensifiées. Au cours des dix dernières années, le nombre total de leurs vols de reconnaissance près de nos frontières a triplé, tandis que dans le sud-est de la Russie, il a été multiplié par huit», a annoncé M. Choïgou.

« Cela nous a poussés à augmenter de 61 % le nombre de sorties de nos avions de chasse en vue de prévenir les violations de notre espace aérien dans la Baltique, en mer Noire et dans l'Arctique », a expliqué le ministre russe.

