Crash du Tu-154: la Chine pleure le chœur Alexandrov

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Deux membres du chœur Alexandrov sauvés du crash du Tu-154 par leurs enfants

L'Ensemble Alexandrov a effectué plusieurs tournées en Chine. Le pays connaît bien le chœur et apprécie sa contribution dans les échanges culturels entre les deux pays, a communiqué l'ambassade de Chine en Russie dans une note de condoléances adressée au ministère russe des Affaires étrangères suite à la catastrophe.

Lundi, la télévision chinoise a diffusé le télégramme de Xi Jinping au président russe Vladimir Poutine :

« De la part du gouvernement chinois et du peuple chinois ainsi que de ma propre personne, j'exprime une profonde solidarité en lien à cet incident tragique et je présente nos condoléances aux familles endeuillées ».

La Pékinoise Wang Guilan partage sincèrement la tristesse des Russes. Elle est passionnée de musique russe, sort souvent avec ses amis pour chanter des chansons russes, y compris celles de l'Ensemble Alexandrov. Comme elle confie dans un entretien à Sputnik, le chœur Alexandrov est non seulement le collectif le plus professionnel de Russie, mais aussi un ensemble artistique de classe mondiale.

« L'Ensemble Alexandrov est un vrai joyau de l'État, il peut être comparé à une perle dans la couronne de l'empereur », estime-t-elle.

Le répertoire du collectif dénombre des chansons russes, mais également des chansons étrangères. Ainsi, lorsqu'ils sont venus en Chine, les membres du chœur ont interprété les chansons populaires chinoises « L'Orient s'empourpre », « Jasmin » et d'autres.

« Hier soir j'ai vu partout les nouvelles sur cette horrible catastrophe du Tu-154. Aussitôt que j'ai appris que l'Ensemble Alexandrov était à bord, j'ai été énormément bouleversée et ai ressenti un immense chagrin. Le fait qu'un chœur aussi éminent ait été victime d'une telle catastrophe suscite la solidarité de tout le monde ».

Bien que Wang Guilan ne les connaisse pas personnellement, sa vie est liée à la Russie et le chœur endeuillé était une référence pour elle.

« Le monde entier admirait ce chœur. J'exprime mes plus profondes condoléances aux familles et proches des victimes. Leurs voix et sourires resteront à jamais dans nos cœurs ! ».

Tous les Chinois connaissent les chansons de cet ensemble mythique, ajoute l'ancien directeur de l'Institut Confucius de l'Université d'État des sciences humaines de Russie Li Guiyou.

« Cet ensemble n'a pas besoin de présentation. Il est connu tant en Russie que dans d'autres pays. La plupart des Chinois ont entendu ses chansons à la télé ou à la radio, plusieurs ont assisté à ses concerts quand le chœur était en tournée en Chine. Il est venu souvent dans notre pays et ses concerts ont toujours fait salle comble ».

« C'est un ensemble éminent russe, la fierté du pays. La Chine est un voisin et un ami de la Russie, nos peuples sont liés par une étroite amitié. Ainsi, la mort des artistes de l'Ensemble Alexandrov est une grande tragédie pour beaucoup de mes concitoyens », souligne M. Li.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

