L'Ukraine mènera de nouveaux tirs de missiles près de la Crimée

Début décembre, l'Ukraine a procédé à des tirs de missiles à proximité de la péninsule de la Crimée, et ce, malgré le fait que Moscou y voit une « violation du droit international », a annoncé le ministre ukrainien de la Défense Stepan Poltorak. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Piaty Kanal, le ministre a néanmoins qualifié ces essais de « très efficaces et très nécessaires ».

« Nous n'allons demander à personne quelles manœuvres mener sur notre territoire. Elles se dérouleront aussi régulièrement que nécessaire », a promis le ministre ukrainien.

Fin novembre 2016, l'Ukraine a émis un NOTAM (message aux navigants aériens) avertissant les compagnies aériennes des tirs de missiles dans la région de la Crimée prévus pour les 1er et 2 décembre 2016. Initialement, les zones dangereuses comprenaient une partie des eaux territoriales russes, mais ensuite Kiev a décidé de les déplacer vers les eaux neutres.

L'agence fédérale de transport aérien Rossaviatsia a alors déclaré que ces actions de la partie ukrainienne violaient les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago) de 1944, menaçaient la sécurité de la navigation aérienne internationale et créaient un danger pour l'activité de l'aviation civile.

