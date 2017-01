Japon: la police place en garde à vue 26 marins d'un cargo nord-coréen

Un cargo parti de la ville de Nampo à destination du port de Wonsan et transportant du riz a fait naufrage à 61 kilomètres des îles Goto.

Selon les médias japonais, les gardes-côtiers ont secouru l'équipage du cargo.

Les causes du naufrage sont en train d'être élucidées. Selon des informations préliminaires, le cargo parti de la ville de Nampo devait acheminer du riz dans le port de Wonsan.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »