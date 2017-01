Moscou dément les rapports US sur le renforcement de sa présence en Syrie

Selon le général-major Igor Konachenkov, les rapports en question présentés initialement par la chaîne de télévision FoxNews n'ont aucun lien avec la réalité.

« Conformément à l'ordonnance du Commandant suprême des Forces armées russes, le ministère de la Défense mène des opérations en vue de réduire le dispositif militaire russe présent actuellement en République arabe syrienne », a déclaré M. Konachenkov.

Il a fait savoir que le groupe aéronaval russe, qui comprend entre autres le porte-avions Amiral Kouznetsov et plus de 40 avions embarqués, est en route pour son port d'attache de Severomorsk.

« D'ailleurs Foxnews, comme tous les grands médias, avait également rapporté ces informations », a souligné le porte-parole ministériel.

Dans le même temps, six premiers bombardiers Soukhoi Su-24 utilisés en Syrie pour porter des frappes contre les groupes extrémistes ont déjà regagné le territoire russe, a constaté M. Konachenkov.

© REUTERS/ Rodi Said La Russie dans le rôle de médiateur entre les partis kurdes en Syrie

Début janvier, le chef de l'état-major général des Forces armées russes Valeri Guerassimov a annoncé le début de la réduction des effectifs en Syrie. Le porte-avions Amiral Kouznetsov, le croiseur nucléaire lance-missiles Pierre Le Grand et les navires qui les accompagnent sont les premiers à quitter la zone du conflit.

