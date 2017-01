Moscou défend une chaîne TV d’opposition russe interdite en Ukraine

La Russie alertera l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) si les autorités ukrainiennes coupent les émissions de la chaîne de télévision russe Dojd connue pour sa position critique à l'égard du Kremlin, a déclaré jeudi à Moscou Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

« Est-ce vrai que le Conseil national d'Ukraine a obligé les opérateurs de couper la chaîne Dojd? J'espère que les autorités de Kiev n'en sont pas arrivées jusqu'à ce niveau de censure. Mais si cette information est vraie, nous alerterons sûrement l'OSCE », a indiqué Maria Zakharova sur Facebook, commentant l'interdiction de la chaîne Dojd en Ukraine.

Это правда, что нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить "Дождь"? Надеюсь, что до такой цензуры киевские… Publié par Мария Захарова sur jeudi 12 janvier 2017

Le Conseil national d'Ukraine a décidé le 12 janvier d'interdire la chaîne Dojd pour avoir reconnu la Crimée comme une partie de la Fédération de Russie, ainsi que pour « avoir diffusé de la publicité russe ». Les quelque 90 opérateurs qui rediffusent les émissions de Dojd en Ukraine ont jusqu'au 13 février pour couper la chaîne.

Mais « la Crimée fait partie de la Fédération de Russie conformément à l'article 65 de la Constitution russe » et la chaîne Dojd respecte les lois russes, précise Natalia Sindeïeva, directrice générale de la chaîne.

Quant à la question de la publicité, les contrats signés par Dojd avec les fournisseurs d'accès à Internet ukrainiens prévoient la rediffusion de ses émissions en ligne sans aucune publicité commerciale directe. Dojd l'a rappelé au Conseil national d'Ukraine le 8 août 2016 et n'a reçu aucune plainte concernant le contenu de ses émissions depuis cette date, d'après Natalia Sindeïeva.

En 2014 et 2015, l'Ukraine a interdit la rediffusion des émissions d'une quinzaine de chaînes de télévision russes et de plus de 430 films et séries de fabrication russe. Kiev a également placé sur sa liste noire 83 artistes russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a déjà considéré l'interdiction des chaînes russes en Ukraine comme une attaque contre la liberté des médias.

La Crimée a proclamé son indépendance et a adhéré à la Russie suite à un référendum en mars 2014 où 96,77 % de ses habitants ont approuvé cette décision. Le référendum s'est déroulé en Crimée selon les normes du droit international et la Charte des Nations unies, après le coup d'État de février 2014 à Kiev. L'Ukraine considère la Crimée comme « un territoire occupé », mais pour le président russe Vladimir Poutine, cette « question est close ».

