Syrie: le ministre de la Réconciliation promet des succès majeurs pour 2017

Lorsque le ministère a entamé ses activités en 2012, les efforts déployés par ses employés en vue de réconcilier les parties en conflit semblaient « insignifiants et inutiles » aux étrangers aussi bien qu'aux Syriens, constate M. Haidar. Depuis lors, ce travail a porté ses fruits et ne peut être négligé.

« Selon nos prévisions, l'année 2017 doit devenir celle de records, nos succès seront impressionnants », a promis l'interlocuteur de l'agence.

L'objectif du ministère consiste à réconcilier les belligérants au niveau local sur l'ensemble du territoire syrien et pour préparer un dialogue national qui impliquera les représentants de petits villages comme ceux de grandes villes, explique-t-il. Un autre problème dont le ministère s'est chargé est celui des personnes disparues et retenues en captivité.

« Il nous coûte très cher d'obtenir toute information sur la personne enlevée, que ce soit le nom de son ravisseur ou le lieu de sa détention », confie le responsable.

« Nous sommes contraints de travailler avec des gens qui ne se soumettent ni à la loi, ni au bon sens, ni aux valeurs humaines fondamentales. Pourtant, chez de nombreux civils, l'impression se crée que l'État ne déploie pas assez d'efforts pour libérer les détenus », affirme M. Haidar.

© AFP 2016 Safin Hamed Une fédéralisation de la Syrie pourrait-elle faire revenir la paix?

Selon lui, les enlèvements de personnes en Syrie à des fins de rançon ou de chantage constituent « un business » qui implique notamment « l'argent qatari et saoudien ».

A l'heure actuelle, le ministère met tout en œuvre pour régler la situation dans la zone de Wadi Barada contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra. Il a depuis longtemps cherché à se mettre d'accord avec les extrémistes pour qu'ils autorisent les spécialistes gouvernementaux à assurer l'entretien des pompes sur la rivière Barada qui approvisionne en eau près de 6 millions de Syriens. Un accord a été finalement conclu il y a deux jours, raconte le ministre.

M. Haidar a également salué le rôle joué par le Centre russe pour la réconciliation des parties syriennes en conflit, par rapport à celui assumé par d'autres organisations internationales, dont celles liées aux Nations unies.

« Les spécialistes russes qui travaillent avec leurs collègues syriens poursuivent les mêmes objectifs stratégiques, la partie russe s'appliquant à construire la paix sans épargner ses forces ni son matériel. Ils contactent les groupes armés et leurs leaders, ainsi que les communautés locales, en vue de les persuader de signer des accords de paix », a fait savoir M. Haidar.

Ministère russe de la Défense Moscou dément les rapports US sur le renforcement de sa présence en Syrie

« Quant aux organisations internationales, elles se contentent d'un rôle d'observateur. Lorsque leurs représentants se déplacent dans telle ou telle région, ils n'exercent aucune influence et n'essaient pas de faire quelque chose, à la différence de la partie russe », a-t-il souligné.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »