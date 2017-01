Un navire russe vieux d’un siècle retrouvé dans un lac turc

© Photo. Pixabay Un navire britannique ouvre le feu sur un vaisseau espagnol à Gibraltar

Des plongeurs turcs ont retrouvé dans les profondeurs du lac Van un navire relativement bien conservé, qui aurait pu être un cargo russe qui a sombré il y a environ un demi-siècle. Sputnik a réussi à interviewer dans la foulée l'un des plongeurs, Tahsin Ceylan, à propos de cette découverte hors du commun.

« Ce navire a traversé plusieurs époques. Il a été témoin d'événements se déroulant dans les Empires russe et ottoman, ainsi que dans la période républicaine de l'histoire turque », a-t-il souligné.



Selon lui, les plongeurs ont retrouvé les premières mentions d'un navire russe qui a sombré dans le lac Van dans la monographie historique « Les recherches sur la présence humaine aux alentours du port de Tatvan », datant de 1968.

« Dans la monographie, on lit que la Russie a pris ces territoires sous son contrôle au cours de la Première Guerre mondiale et ordonné aux travailleurs du port de Tatvan de mettre sur pied trois navires dans le but d'assurer le transport de cargaisons entre les quais opposés. On y mentionne également que l'un des navires a été entièrement brûlé suite à un incendie, le deuxième est devenu hors d'usage avec le temps et le troisième, nommé Akdamar en l'honneur d'une île située au milieu du lac Van, a sombré après avoir heurté une falaise. Ainsi, c'est ce navire-là que nous sommes parvenus à retrouver », a-t-il confié à Sputnik.

Bien que le navire ait été assemblé en 1915, poursuit-il, il se trouve dans un relativement bon état de conservation. « Sa longueur fait 40 mètres et la hauteur de son mât principal est d'environ sept mètres. Après que les Russes ont quitté ces territoires, le navire est devenu la propriété d'abord de l'Empire ottoman puis de la République turque. Le cargo a été en service jusqu'en 1958, l'année où il a sombré dans les profondeurs du lac Van suite à une collision avec une falaise, probablement lors d'une tempête », a indiqué le plongeur.

D'après lui, la découverte pourrait favoriser l'éclosion du tourisme au bord du lac Van.

