Une chienne de Barack Obama mord une adolescente au visage

Une adolescente de 18 ans a révélé avoir été mordue au visage par le canidé présidentiel, dévoilant en guise de preuve un cliché d'elle avec une entaille sur la pommette, qui devrait lui valoir une petite cicatrice, rapporte le site TMZ spécialisé dans les célébrités.

Lundi, lors de sa visite à la Maison Blanche, la jeune fille de 18 ans s'est approchée de la femelle, de la race des chiens d'eau portugais, pour la caresser, mais l'animal lui a sauté au visage.

Le docteur de la famille présidentielle Ronny Jackson a examiné l'adolescente et estimé que la coupure occasionnée nécessitait quelques points de suture. Le comportement de Sunny est une surprise totale, les chiens d'eau portugais étant connus pour ne pas être agressifs.

