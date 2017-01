Les migrants brésiliens affluent aux USA dans les derniers jours d'Obama au pouvoir

© REUTERS/ Jim Bourg Trump promet d'expulser des migrants le premier jour de sa présidence

Rien qu'en novembre et décembre dernier, 940 ressortissants brésiliens ont été interpellés à la frontière américaine lors de leur tentative de pénétrer illégalement aux États-Unis.

« Pendant la présidence d'Obama, le nombre d'expulsions a connu une hausse très importante, et les contrôles ont été renforcés aux frontières. Le gouvernement américain accorde une attention particulière à ces flux de migrants », explique Denilde Holzhacker, enseignant à l'École supérieure de publicité et de marketing de Sao Paulo, contacté par Sputnik.

« Il existe des réseaux de trafiquants illégaux, les soi-disant « coyotes ». Dans le même temps, la frontère avec le Mexique est un important point de transit de drogues vers les États-Unis », indique-t-il.



Selon le chercheur, Washington exige que le Brésil renforce lui aussi les contrôles frontaliers pour empêcher les départs de personnes susceptibles de devenir les proies de trafiquants de migrants.

« Cela concerne non seulement la politique migratoire, mais la sécurité également », insiste M. Holzhacker.

Pour l'interlocuteur de l'agence, les Brésiliens, qui cherchent à échapper à la crise économique dans leur pays natal en s'installant clandestinement aux États-Unis, risquent de se retrouver dans une position « très vunérable » après l'investiture de Donald Trump qui promet un programme dur contre l'immigration illégale.

Cependant, il souligne que l'adminsitration Obama a pour sa part mené une politique « très rigide » en matière d'expulsion de clandestins en dépit de l'« ouverture déclarée » et des tentatives de leur intégration.

