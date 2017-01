Des «exercices antiimpérialistes» d’envergure au Venezuela

Les forces armées vénézuéliennes ont lancé samedi des « exercices antiimpérialistes » d'envergure, sous le nom de code « Zamora 200 », qui associent plus de 115 000 personnes pour le moment, mais peuvent en impliquer beaucoup plus à terme, a annoncé Jackson Sanchez, chef des opérations du commandement stratégique opérationnel des forces armées du pays.

© REUTERS/ Miraflores Palace/Handout Maduro souhaite une amélioration des liens avec Washington

« Les autres unités se trouvent en état d'alerte et peuvent, elles aussi, s'engager dans les manœuvres à tout moment sur ordre de notre chef des armées, le président vénézuélien Nicolás Maduro », a déclaré le général Sanchez, cité sur le site Noticias24.

L'objectif de ces manœuvres consiste à renforcer les capacités de déploiement dans le cadre de l'alliance militaro-civile appelée à garantir la protection du territoire national du Venezuela.

À part les militaires, le personnel des structures chargées d'approvisionner la population en denrées alimentaires et articles de première nécessité participe à ces « exercices antiimpérialistes ».

Selon M. Sánchez, le scénario des exercices prévoit notamment la réinstauration du contrôle sur les sites stratégiques du pays, ainsi que des manœuvres conjointes, dans l'État d'Aragua, de la police nationale, de la garde nationale bolivarienne et de la marine militaire du pays.

Le général a ajouté que, dans le cadre des exercices « Zamora 200 », il y aurait aussi des essais du missile sol-air russe à courte portée Igla-S.

L'Igla-S (code Otan SA-24 Grinch), en dotation dans l'armée russe depuis 2002, est une version modifiée du missile Igla. L'Igla-S est capable d'abattre les avions, hélicoptères, drones et missiles de croisière. Ce missile guidé par infrarouges a une portée de 6 000 m et permet une interception entre 10 m et 3 500 m d'altitude.

