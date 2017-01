Crash: Poutine présente ses condoléances au peuple kirghiz

« Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances au président de la République kirghize Almazbek Atambaïev suite aux nombreuses pertes en vies humaines causées par le crash d'un avion sur des bâtiment résidentiels près de Bichkek. Dans un télégramme, le président russe a souligné que la Russie partage la douleur et le chagrin du peuple ami de la République kirghize », déclare un communiqué publié sur le site du Kremlin.

M. Poutine a exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes et a souhaité un bon rétablissement aux blessés.

Un avion-cargo Boeing 747 effectuant la liaison entre Hong Kong et Istanbul (Turquie) s'est écrasé lundi matin peu avant l'atterrissage. Selon les autorités du pays, l'appareil s'est écrasé sur une zone résidentielle, détruisant 32 maisons tuant au moins 37 personnes.

