Les aventures d’une jambe amputée

Une jeune Américaine de l’Etat de l’Oklahoma qui s’est vu amputer une partie de la jambe jusqu’au genou a créé un compte Instagram sur lequel elle publie des photos consacrées aux « voyages » de son membre perdu, fait savoir la BBC.

Les médecins avaient diagnostiqué un rare type de cancer à Kristi Loyall, 25 ans, et l’imputation était la seule option dans son cas.

« D’abord, j’ai plaisanté en demandant de me rendre ma jambe, mais ensuite j’ai compris que je voulais vraiment la récupérer », affirme la jeune femme. Les médecins ont qualifié la demande de Kristi d’« inhabituelle », mais ils ont quand-même décidé d’y donner suite. Un mois plus tard, la jeune femme a en effet récupéré les os de sa jambe amputée.

Un ami lui a suggéré l’idée d’ouvrir un compte Instagram consacré aux voyages de sa jambe qu’elle a nettoyée, fait blanchir et qu’elle prend désormais avec elle où qu’elle se rende.

La première photo sur ce compte a été baptisée « Réunies ». Désormais, la jeune femme publie régulièrement les photos de sa jambe dans des endroits insolites, par exemple, sur une plage, sur un terrain de golf, sur un cimetière ou sur un arbre de Noël.

Plus de 10 000 utilisateurs se sont abonnés au compte Instagram de la jambe de Kristi Loyall.

