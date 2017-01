Conseil européen ou Commission européenne? Pas de différence pour Trump

Il n’y a pas longtemps, l’hebdomadaire Le Point avait confondu le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président du Parlement européen Martin Schulz pour illustrer un article.

Un mois s’est écoulé, et voilà que le président élu des États-Unis a pris le relais dans la tendance à confondre les hauts responsables européens. La Commission, le Parlement et maintenant le Conseil… Pas évidente, cette bureaucratie européenne!

«J'ai parlé avec le chef de l'Union européenne, un monsieur très agréable m'a appelé », a raconté M. Trump dans un entretien au quotidien allemand Bild.

Les journalistes ont décidé de préciser: « M. Juncker? »

« Oui, il m’a téléphoné pour me féliciter pour ma victoire aux élections », a répondu Donald Trump.

Pourtant, le président élu n’a jamais eu de conversation téléphonique avec Jean-Claude Juncker, souligne le quotidien allemand Die Welt.

Même s’il est vrai qu’après l'élection, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker ont félicité Donald Trump à l’occasion de sa victoire à la présidentielle américaine dans une déclaration et l'ont invité au sommet UE-États-Unis, M. Trump n’a eu que M. Tusk au téléphone. Ils ont discuté de la nécessité d'une coopération transatlantique en Ukraine, et le républicain a même invité M. Tusk à la Maison Blanche après son investiture le 20 janvier.

Les médias européens ont déjà du mal à distinguer les présidents des différentes institutions de l’UE, ce n’est alors pas une surprise que l’on n’y arrive pas plus de l’autre côté de l’Atlantique. Donald Tusk — Donald Trump, Conseil européen — Commission européenne…