Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à rencontrer son homologue américain Donald Trump, a confié à la chaîne BBC le porte-parole du chef d'État, Dmitri Peskov.

Le porte-parole s'est empressé d'indiquer que les préparatifs pourraient prendre des mois et non des semaines, contrairement à ce que certains hommes politiques affirment.

« On ne parle pas des semaines à venir. Espérons pour le meilleur, notamment que cette rencontre aura lieu au cours des prochains mois », a-t-il relevé.

M. Peskov a toutefois assuré que « le président Poutine y serait prêt ».

De nombreux analystes et experts américains estiment que Donald Trump pourrait s'entendre avec le leader russe et régler la question ukrainienne — perspective qui est loin de ravir les démocrates car cela pourrait clore le « projet ukrainien » inspiré par l'administration sortante afin de contenir la Russie.

Ces craintes tourmentent non seulement les démocrates mais aussi une partie des républicains qui ne soutiennent pas les projets du président élu en politique étrangère. Beaucoup de ces derniers veulent imposer au leader américain une lutte à tout le moins dans l'espace médiatique, en comptant sur le Congrès et l'opposition au sein de la nouvelle administration.

