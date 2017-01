"Si les USA renoncent à «exporter la démocratie», le monde s’en félicitera!"

Ces dernières années l'administration américaine s'est beaucoup ingérée dans les affaires intérieures de la Hongrie, en lui donnant différentes consignes, et si les États-Unis renoncent enfin à l'« exportation de la démocratie », ce sera bien non seulement pour la Hongrie, mais pour le monde entier, a déclaré lundi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

© AFP 2016 David Furst Foreign Policy: l'exportation de la démocratie réussit mal aux USA

« Je salue l'intention déclarée de Donald Trump de renoncer à l'exportation de la démocratie par la force. C'est évidemment une bonne nouvelle », a indiqué M. Szijjarto lors d'une conférence de presse conjointe à Moscou avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Et d'ajouter que c'était une excellente nouvelle non seulement pour la Hongrie, mais aussi pour le monde entier.

Les observateurs internationaux relèvent que l'« exportation de la démocratie » réussit mal aux États-Unis. Leurs nombreuses tentatives d'instaurer par la force la « démocratie » dans différents pays du monde ont connu très peu de succès ces dernières années. L'idée même de promouvoir manu militari la démocratie à travers le monde est vouée à l'échec car il est impossible de faire le bonheur des peuples malgré eux.

© AFP 2016 Timothy A. Clary Trump promet un nouveau cap dans la politique étrangère US

Selon les politologues, la démocratie ne s'exporte pas, ou mal, l'usage de la force militaire lors de l'instauration de la démocratie dans d'autres pays se heurtant inévitablement à une résistance acharnée à l'intérieur de ces pays. Les Américains s'acquitteraient beaucoup mieux de leur mission de promotion de la démocratie à travers le monde s'ils se conforment eux-mêmes aux valeurs démocratiques dans leur propre pays.

