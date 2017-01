Le FBI a écouté les dialogues entre l'ambassadeur russe et un conseiller de Trump

Des agents du FBI ont écouté les conversations téléphoniques entre Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump et Sergueï Kisliak, ambassadeur russe à Washington, qui ont eu lieu en décembre 2016. Cependant, le FBI n'y a rien constaté de suspect, relate la chaîne NBC

Selon les sources de la chaîne, les services spéciaux américains écoutent régulièrement les conversations téléphoniques de l'ambassadeur russe.

Auparavant, les médias avaient annoncé que le FBI examinait des contacts entre Mike Flynn et des représentants russes pour déterminer s'ils impliquaient une violation de la législation américaine. Cependant, aucune enquête officielle n'a été ouverte. Le Wall Street Journal a entre autres indiqué le 22 janvier que de telles écoutes ont été effectuées par le FBI, la CIA et la NSA.

Le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer a déclaré que fin 2016, Mike Flynn et Sergueï Kisliak avaient évoqué l'organisation d'une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Selon l'agence Reuters, la conversation a eu lieu le 29 décembre, jour où l'administration a introduit de nouvelles sanctions contre la Russie et expulsé 35 diplomates russes, en accusant les services secrets russes et plusieurs individus d'ingérence dans la présidentielle américaine par le biais d'attaques informatiques.

Le Kremlin a considéré ces mesures comme « un acte d'agression ». La Russie a à maintes reprises rejeté ces accusations.

