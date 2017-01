Une créature jusqu’alors inconnue découverte dans un morceau d’ambre

L’étrange créature ne correspond à aucun des 31 ordres d’insectes, bien qu’elle ressemble à une fourmi contemporaine. L’insecte a été découvert au Myanmar dans un morceau d’ambre, fait savoir le portail Science Daily

Les chercheurs ont décidé de ranger l’insecte dans un nouvel ordre baptisé Aethiocarenodea. L’espèce de l’animal a été nommée Aethiocarenus burmanicus, en l’honneur de la mine dans laquelle l’ambre a été trouvé.

« Je n’ai jamais rien vu de pareil. Cet insecte a une tête en triangle régulier aux yeux exorbités, ce qui le rend semblable à un extraterrestre issu d’un film de science-fiction. Il avait probablement un angle de vision de 180° et pouvait voir tout ce qui se passait derrière lui », dit George Poinar, Jr., professeur d’entomologie du College of Science de l’Oregon State University.

Les scientifiques estiment que les Aethiocarenus burmanicus étaient omnivores, habitaient dans l’écorce des arbres et savaient se déplacer très vite. Leur particularité résidait dans la façon dont leur tête était attachée au reste de leur corps : elle ne pouvait se mouvoir qu’horizontalement alors que chez les insectes contemporains à tête triangulaire, celle-ci bouge verticalement.

Selon George Poinar, cette découverte est un cas exceptionnel.

