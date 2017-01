La CIA raconte sa chasse aux ovnis dans l'Himalaya

© Photo. Press-service of JSC "PO "Sevmas" La CIA fait la lumière sur la collision des submersibles USA et URSS en 1974

En 1968, la CIA américaine a rédigé un rapport portant sur six cas d'apparitions présumées d'ovnis en Inde, au Bhoutan et au Népal. Un objet observé le 19 février 1968 dans le nord-est du Népal est décrit comme « se déplaçant à une grande vitesse » et « émettant des rayons rouges et verts ». Trois jours après, la CIA a constaté l'apparition d'un objet « d'une lumière bleuâtre » au-dessus de la capitale bhoutanaise, Thimphu.

​Le 4 mars de la même année, un autre objet bizarre a été repéré dans le ciel à proximité de la base aérienne indienne de Fukche et du village de Koyul. Cette apparition a été notamment accompagnée de « deux gros bruits rassemblant à des explosions ». Deux autres objets ont été observés dans la région au cours du même mois.

La note la plus intéressante évoque un objet d'une « forte lumière pulsante » observé le 25 mars 1968 dans la zone de Kaski dans le nord-ouest du Népal. « Avec un bruit semblable à un coup de tonnerre, il s'est désintégré dans le ciel, après quoi un grand disque métallique de six pieds de diamètre (1,8 mètre, ndlr) a été retrouvé dans un cratère à Baltichaur », indique le document.

​Depuis 2016, la CIA rend régulièrement publics ces documents intérieurs liés au problème des ovnis. Selon un de ces papiers, au moins 20 % des observations enregistrées n'ont pas d'explication scientifique satisfaisante.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »