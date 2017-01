Pression sur RT aux États-Unis: la Russie fournira une réponse symétrique

Selon le directeur du Service fédéral russe de supervision des communications (Roskomnadzor) Alexandre Jarov, la pression exercée par les médias américains sur les partenaires et les collaborateurs de RT est inadmissible. Si la partie américaine limite la diffusion de la chaîne, la Russie fournira une réponse symétrique.

«Les médias mainstream américains tentent de faire pression sur ceux qui coopèrent avec la chaîne russe RT. Il est cynique et immoral de la part du Wall Street Journal d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de RT aux États-Unis, où la chaîne fait régulièrement face à une énorme pression. En même temps, ayant remarqué que les publications de RT apparaissent parmi les recherches les plus populaires sur Google, les journalistes de l'Atlantic téléphonent à Google et demandent s'il est possible de séparer les nouvelles RT des autres », a raconté à Sputnik Alexandre Jarov.

Et d'ajouter : « Si une telle pression provoque une limitation de la diffusion de la chaîne aux États-Unis, nous serons forcés de prendre des mesures symétriques ».

Fin janvier, le Wall Street Journal a publié un article intitulé « Les opérateurs américains peinent à rompre légalement leur contrat avec la chaîne de télévision RT », qui expose en détail les détails de la diffusion de RT aux États-Unis par câble et par satellite.

Le même jour, un autre média, The Atlantic, a publié l'article « La chaîne du Kremlin se porte bien sur la plateforme Google ». Ayant noté que les publications de RT apparaissent parmi les recherches les mieux placées sur Google, l'auteur de l'article a demandé à l'entreprise de « filtrer » les publications de la chaîne, car elles sont « prorusses ».

Récemment, la porte-parole officielle du ministère russe des Affaires Étrangères Maria Zakharova a abordé le problème du blocage de la chaîne RT, notamment le blocage partiel de la page Facebook anglaise de RT. Selon Maria Zakharova, cette démarche, cachée sous des prétextes techniques, représente un instrument de censure.

