Un statut officiel pour le Donbass? Kiev n’est pas prêt

« Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas pu procéder à la discussion du mécanisme de l'application de la loi concernant le statut de nos territoires. L'argument crucial de Kiev est le Format Normandie (Allemagne, France, Russie et Ukraine sans la participation de la LNR et de la DNR, ndlr) tandis que de fait les représentants de l'Ukraine refusent de participer au processus des négociations de Minsk avant d'avoir les résultats de la mise en place de la carte de route », a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk Natalia Nikonorova.

De même, Mme Nikonorova a fait remarquer que ce refus de discuter la « formule de Steinmeier » s'avère d'autant plus cynique vu le nombre de victimes sous une pluie incessante de tirs.

« Le seul moyen d'arrêter l'escalade du conflit c'est de procéder au plus vite à la réalisation des Accords de Minsk. Il n'y a que l'exécution du paquet politique des mesures par Kiev qui pourra restaurer la paix dans le Donbass », a-t-elle rajouté.

© REUTERS/ Alexei Chernyshev Kiev reconnaît mener une offensive militaire dans le Donbass

L'ancien ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier avait proposé la soi-disant « formule de Steinmeier » qui détermine le mécanisme de l'application de la loi concernant l'ordre de l'autonomie communale dans certaines régions de Donetsk et Lougansk.

L'objectif de la formule et de contribuer à l'instauration de la paix dans le Donbass et la normalisation des relations diplomatiques entre les autorités de Kiev et le Donbass.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Selon les chiffres du commandement opérationnel de la DNR, les 30 et 31 janvier, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la république 2 411 fois, les tirs ont fait six morts et 13 blessés. De son côté Kiev a reconnu mercredi que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass.

