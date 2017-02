Elle voulait jouer au basket avec les garçons, on l’expulse de l’école

Aux Etats-Unis, une fille de 12 ans a été expulsée d’une école catholique après une plainte portée par ses parents contre cet établissement, l’administration ayant refusé de lui permettre de jouer au basketball avec les garçons, lit-on dans The New York Post

Selon le journal, les parents de la petite fille e ont reçu une lettre qui disait que Sydney Phillips et sa sœur Kaitlyn ne devaient plus fréquenter l’école St. Theresa « demain matin et tous les jours qui suivront ».

« Je suis en colère. C’est incroyable. Nous voulions simplement qu’elle joue au basket », a déclaré le père des filles Scott Philips.

Selon lui, l’école a dissout l’équipe de filles et les parents ont demandé de l’intégrer dans une équipe de garçons. Lorsque l’administration a refusé, les parents l’ont attaquée en justice.

Une question s’impose : le comportement de l’administration, qui se souciait probablement de l’aptitude physique requise chez la fille pour jouer avec les garçons, est-il suffisamment sérieux pour intenter une action en justice?

Le journal n’exclut pas que le statut de l’école puisse prescrire la possibilité d’expulser les élèves dont les parents portent plainte contre l’établissement.

Auparavant, il avait été annoncé qu’un tribunal américain avait ordonné à une école de verser 1,25 millions de dollars d’amende pour avoir interdit à une fille d’aller aux toilettes pendant une leçon.

