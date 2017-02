La Pologne a refusé d’accueillir 10 enfants orphelins d’Alep

© Sputnik. Michail Voskresensky Des enfants syriens soignés en Russie regagnent leur pays

Peu avant Noël, les autorités de la ville de Sopot en Pologne ont demandé à la première ministre du pays Beata Szydlo qu’elle les autoriser à accueillir des enfants syriens dont les parents ont été victimes du conflit, apprend-on de la radio Zet.

Jeudi, le gouvernement a répondu par la négative.

Les autorités du pays se sont opposées à l’accueil des enfants «compte tenu de la situation actuelle à Alep et du point de vue de la sécurité, de la possibilité d’évacuer cette ville qui reste sous le contrôle de l’armée gouvernementale».

Le document indique que face à la menace terroriste pour la Pologne qui persiste en raison des problèmes que soulève l’identification des enfants, Varsovie « juge plus efficace de venir en aide aux enfants dans les pays où ils ont trouvé refuge ».

Le maire de Sopot a déclaré que dans cette situation il tentera d’obtenir un permis de séjour temporaire pour 5 enfants qui ont besoin d’un traitement et de réhabilitation.

Fin décembre dernier, il avait été annoncé que cinq enfants syriens âgés de 6 à 14 ans étaient de retour dans leur foyer après avoir suivi un traitement médical à l'académie médico-militaire Kirov de la ville de Saint-Pétersbourg.

